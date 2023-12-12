В селе Даттых Ингушетии завершено строительство ДК

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя, новое учреждение располагает всем необходимым: просторным зрительным залом на 200 мест, гримерными, большой сценой, холлом, гардеробной, пищеблоком, современным световым и звуковым оборудованием, а также кабинетами для занятий танцами, живописью, декоративно-прикладным искусством и многим другим.

«Работы полностью завершены, разрешение на ввод здания в эксплуатацию получено. На данный момент вся документация направлена в Минимущество республики для определения балансодержателя», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что контрактная стоимость объекта, возводившегося в рамках нацпроекта «Культура», более 46 млн рублей.

Напомним, что это первый ДК, построенный на территории села Даттых, основанного более 220 лет назад.