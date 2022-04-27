В селе Долаково Ингушетии малоимущим семьям раздали мясо по поручению Главы республики

Продуктовая помощь (мясо КРС) была оказана многодетным семьям. Списки остронуждающихся людей предварительно составили работники администрации сельского поселения.

В общей сложности силами администрации села было роздано 225 кг, по 5 кг каждой семье. Так, для семьи Умара Евлоева, глава которой воспитывает шестерых детей, оставшихся без матери, продуктовая помощь оказалась как нельзя кстати.

У Фатимы Могушковой пятеро детей, она была безмерно благодарна благотворителям: «Хочу поблагодарить за оказанную помощь. В самый ответственный момент нам протянули руку помощи и дали возможность сделать все как надо. Спасибо за понимание и отзывчивость. Пусть многократно вернется всем организаторам акции добро, участливость и благодушие!»