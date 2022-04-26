Акция

В селе Долаково Ингушетии провели экологическую акцию по весенней посадке деревьев

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На территории сельского поселения Долаково Назрановского района провели экологическую акцию по весенней посадке деревьев.

Первым делом участники мероприятия очистили территорию высадки от мусора, зарослей сорняков, а потом принялись за посадку. Вдоль реки Камбилеевка было посажено 200 саженцев деревьев, сообщили газете «Ингушетия» в администрации района.

Все, кто вышел на склон у реки с лопатами, старались посадить каждое деревце по всем правилам, чтобы оно принялось и уже на следующий год радовало зелеными побегами.

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