В селе Долаково Ингушетии провели экологическую акцию по весенней посадке деревьев
На территории сельского поселения Долаково Назрановского района провели экологическую акцию по весенней посадке деревьев.
Первым делом участники мероприятия очистили территорию высадки от мусора, зарослей сорняков, а потом принялись за посадку. Вдоль реки Камбилеевка было посажено 200 саженцев деревьев, сообщили газете «Ингушетия» в администрации района.
Все, кто вышел на склон у реки с лопатами, старались посадить каждое деревце по всем правилам, чтобы оно принялось и уже на следующий год радовало зелеными побегами.