В селе Экажево Ингушетии отключат газ
Завтра, 5 декабря, в сельском поселении Экажево Назрановского района с 10 до 15 часов будет частично приостановлена подача газа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.
Завтра, 5 декабря, в сельском поселении Экажево Назрановского района с 10 до 15 часов будет частично приостановлена подача газа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.
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