Газоснабжение

В селе Экажево Ингушетии отключат газ

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Завтра, 5 декабря, в сельском поселении Экажево Назрановского района с 10 до 15 часов будет частично приостановлена подача газа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.

По словам собеседника издания, без газа останутся жители улицы Джабагиева и других прилегающих к ней улиц.

Местное население призывают к бдительности и осторожности в обращении с газовым оборудованием.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8734) 22-11-07.

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