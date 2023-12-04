В селе Экажево Ингушетии отключат газ

По словам собеседника издания, без газа останутся жители улицы Джабагиева и других прилегающих к ней улиц.

Местное население призывают к бдительности и осторожности в обращении с газовым оборудованием.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8734) 22-11-07.