В селе Экажево Ингушетии прошел конкурс детских рисунков «За будущее без терроризма»
В сельском поселении Экажево Назрановского района прошел конкурс детских рисунков на асфальте «За будущее без терроризма».
Организовала мероприятие руководитель кружка изобразительных искусств местного Дома культуры Лидия Хамхоева.
В ходе работы она объяснила детям сущность терроризма, рассказала о его типах и целях, а также ознакомила с правилами поведения во время террористических актов для сохранения жизни и здоровья.