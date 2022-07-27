Конкурс

В селе Экажево Ингушетии прошел конкурс детских рисунков «За будущее без терроризма»

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В сельском поселении Экажево Назрановского района прошел конкурс детских рисунков на асфальте «За будущее без терроризма».

Организовала мероприятие руководитель кружка изобразительных искусств местного Дома культуры Лидия Хамхоева.

В ходе работы она объяснила детям сущность терроризма, рассказала о его типах и целях, а также ознакомила с правилами поведения во время террористических актов для сохранения жизни и здоровья.

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