В селе Экажево Ингушетии прошел конкурс детских рисунков «За будущее без терроризма»

Организовала мероприятие руководитель кружка изобразительных искусств местного Дома культуры Лидия Хамхоева.

В ходе работы она объяснила детям сущность терроризма, рассказала о его типах и целях, а также ознакомила с правилами поведения во время террористических актов для сохранения жизни и здоровья.