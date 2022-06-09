В селе Экажево Ингушетии провели литературный час к 350-летию Петра I

Как сообщили в администрации Назрановского района, юных кружковцев познакомили с интересными фактами о детских и юношеских годах будущего императора. Конечно, поговорили о Петре I и как об основателе российского флота, а также об истории основания Санкт-Петербурга и о реформах императора. Рассказывая об исторических фактах, связанных с личностью Петра I, была использована презентация.

В 2022 году россияне отмечают 350-летие со дня рождения основателя отечественного флота, реформатора Петра Великого, родившегося 9 июня 1672 года. Учитывая большое значение его реформ для истории России, 2022 год по указу Президента Владимира Путина объявлен юбилейным годом первого российского императора, деятельность которого определила политический и культурный курс страны на долгие века вперед.