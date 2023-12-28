Мероприятие

В селе Экажево Ингушетии провели мероприятие с участием Ассамблеи народов региона

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В районном Доме культуры сельского поселения Экажево для юных гостей новогодней ёлки провели веселые конкурсы, увлекательные игры и выступления творческих коллективов.

В ходе мероприятия с участием представителей Ассамблеи народов России по Ингушетии сотрудники республиканского Миннаца Зангиев Альберт и Бекбузарова Зарема вручили грамоты командам конкурса знатоков, представлявших пятую и шестую школы Экажево за активное участие в акции по укреплению дружбы между народами.

По завершении праздника детям были вручены новогодние подарки от депутата Государственной Думы России Барахоева Бекхана.

«Новогодняя ёлка в Доме культуры стала воплощением настоящей радости и веселья, подарив гостям незабываемые впечатления и заряд положительной энергии на весь грядущий год», — подчеркнула организатор праздника Мадина Барахоева.

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