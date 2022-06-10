В селе Галашки Ингушетии чествовали Хадиджу Албакову за проявленную отвагу

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, двухлетний Мухаммад, попытавшись достать упавшую в яму игрушку, упал в нее вниз головой. Отважная девочка не задумываясь бросилась спасать мальчика.

В тот день своими геройскими действиями 5-летняя Хадиджа, возможно, спасла малышу жизнь. Хадиджу наградили грамотой главы района, а также вручили подарки девочке и ее маме.