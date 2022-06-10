В селе Галашки Ингушетии чествовали Хадиджу Албакову за проявленную отвагу
В детском саду «Малейк» сельского поселения Галашки прошло праздничное мероприятие в честь Хадиджи Албаковой, которая спасла своего двоюродного брата, упавшего в канализационную яму.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, двухлетний Мухаммад, попытавшись достать упавшую в яму игрушку, упал в нее вниз головой. Отважная девочка не задумываясь бросилась спасать мальчика.
В тот день своими геройскими действиями 5-летняя Хадиджа, возможно, спасла малышу жизнь. Хадиджу наградили грамотой главы района, а также вручили подарки девочке и ее маме.