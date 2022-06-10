В селе Галашки Ингушетии чествовали Хадиджу Албакову за проявленную отвагу

0

В детском саду «Малейк» сельского поселения Галашки прошло праздничное мероприятие в честь Хадиджи Албаковой, которая спасла своего двоюродного брата, упавшего в канализационную яму.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, двухлетний Мухаммад, попытавшись достать упавшую в яму игрушку, упал в нее вниз головой. Отважная девочка не задумываясь бросилась спасать мальчика.

В тот день своими геройскими действиями 5-летняя Хадиджа, возможно, спасла малышу жизнь. Хадиджу наградили грамотой главы района, а также вручили подарки девочке и ее маме.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В День России в НБ Ингушетии пройдет финал фестиваля ингушской культуры «Этнос»
Почтовые отделения Ингушетии поменяют график работы в связи с Днем России
В Ингушетии открылся тренировочно-плавательный комплекс для кадетов
Музей ИЗО Ингушетии получил в дар войлочный ковер мастерицы Райшат Ахильговой
В Ингушском госуниверситете пройдет обучение по программе «Информационные системы и технологии»
В Назрановском районе Ингушетии рассмотрели вопросы, связанные с призывом в армию
Мастеров Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе «Туристический сувенир»
В МКЖР Ингушетии прошла презентация видеовыставки ко Дню борьбы с наркоманией
Город Назрань Ингушетии присоединился к онлайн-флешмобам ко Дню России
Успешным ингушским атлетам присвоено звание «Мастер спорта России»
В Ингушетии пресекли хищение электроэнергии в объеме суточного потребления республики

Главное

Яндекс.Метрика

 