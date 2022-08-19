Выставка

В селе Галашки Ингушетии юные мастера ДПИ представили свои работы

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В Доме культуры сельского поселения Галашки Сунженского района состоялась выставка декоративно-прикладного творчества, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

На выставке были представлены работы, созданные воспитанниками кружка декоративно-прикладного искусства, которые летние каникулы проводят с пользой, увлеченно творя прекрасное.

«Юные сельчане порадовали фантазией, воплощенной под началом их наставниц Эсет Хашиевой и Тамилы Гулиевой в замечательные поделки из бисера, различных видов дерева и других подручных материалов. Кто-то немало потрудился над яркой летней аппликацией, а кого-то всерьез увлекло вязание. Все работы, представленные на выставке, радуют глаз и запоминаются», — рассказала директор сельского ДК Мадина Балаева.

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