Муниципалитет

В селе Гази-Юрт Ингушетии построили детскую площадку в рамках госпрограммы

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В сельском поселении Гази-Юрт построили детскую площадку в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной правительством России и направленной на повышение уровня жизни граждан.

Площадка появилась в селе по инициативе местных жителей. Кроме того, на центральной улице Гази-Юрта в рамках данной программы обустроили пешеходную зону, установили новое освещение и воркаут-площадку, сообщил газете «Ингушетия» глава администрации села Хусен Муталиев.

Напомним, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в Ингушетии с 2020 года. Только в прошлом году в республике претворено в жизнь 32 проекта. В 2022-м планомерная работа будет продолжена.

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