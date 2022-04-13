В селе Гази-Юрт Ингушетии построили детскую площадку в рамках госпрограммы

Площадка появилась в селе по инициативе местных жителей. Кроме того, на центральной улице Гази-Юрта в рамках данной программы обустроили пешеходную зону, установили новое освещение и воркаут-площадку, сообщил газете «Ингушетия» глава администрации села Хусен Муталиев.

Напомним, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в Ингушетии с 2020 года. Только в прошлом году в республике претворено в жизнь 32 проекта. В 2022-м планомерная работа будет продолжена.