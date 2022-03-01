Субботник

В селе Гази-Юрт Ингушетии провели мероприятия по очистке территории

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В сельском поселении Гази-Юрт в рамках декады субботников провели мероприятия по очистке и благоустройству территорий.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в ходе работ были привлечены сотрудники всех организаций и учреждений, а также жители этого населённого пункта. Для вывоза мусора задействовали 1 единицу техники.

Также администрация сельского поселения Гази-Юрт выразила благодарность министру автомобильных дорог республики Батыру Хаматханову за оказанную поддержку при проведении очистки дорог и их обочин.

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