В селе Гази-Юрт Ингушетии провели мероприятия по очистке территории

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в ходе работ были привлечены сотрудники всех организаций и учреждений, а также жители этого населённого пункта. Для вывоза мусора задействовали 1 единицу техники.

Также администрация сельского поселения Гази-Юрт выразила благодарность министру автомобильных дорог республики Батыру Хаматханову за оказанную поддержку при проведении очистки дорог и их обочин.