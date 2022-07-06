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В селе Кантышево Ингушетии начато строительство нового здания участковой больницы

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В сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии начато строительство нового здания ГБУЗ «Кантышевская участковая больница», сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

«Современное медицинское учреждение возводится по линии национального проекта „Развитие здравоохранения“ федерального проекта „Модернизация первичного звена здравоохранения“. Больница рассчитана на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. Строительные работы осуществляют специалисты и работники ООО „Маяк“. Контрактная стоимость участкового лечебного учреждения — 246 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в четырехэтажном здании будут функционировать кабинеты с новым медицинским оборудованием и палаты, в которых пациенты будут получать необходимое лечение в условиях со всеми удобствами.

Строительные работы планируется завершить до конца 2023 года.

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