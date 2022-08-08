Благоустройство

В селе Кантышево Ингушетии начато строительство тротуара на улице Грейдерной

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По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова в сельском поселении Кантышево начато строительство тротуара на улице Грейдерной.

Как сообщили в администрации Назрановского района, на прямую линию с руководителем региона обратился житель Кантышево по вопросу строительства тротуара на улице Грейдерной. Это обращение не осталось без внимания властей республики.

ГУП «Ингушавтодор» начал работу по обустройству части указанной дороги общей площадью 6 тыс. квадратных метров. Работы планируется завершить в сентябре текущего года.

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