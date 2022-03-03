В селе Кантышево Ингушетии прошло мероприятие, посвящённое национальному костюму
В Доме культуры сельского поселения Кантышево прошла выставка детского рисунка «Чокхе хозал» в рамках программы «Культура для школьников».
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, работы учащихся были посвящены ингушскому национальному костюму. Основной задачей выставки стало стимулирование интереса к изучению и сохранению традиционной национальной одежды, как важнейшего элемента культуры ингушей.
Преподаватель ИЗО рассказал детям об основных элементах национального костюма, а также их значении в обществе ингушей.