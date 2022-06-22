В селе Кантышево Ингушетии прошёл республиканский турнир по кикбоксингу среди юношей

Как сообщили в администрации Назрановского района, воспитанники Долаковской спортшколы стали победителями и призёрами данного турнира.

Так, Акиевы Адам и Дени, Магомед Баркинхоев, Ислам Балхаев, Малик Оздоев, Хизир Цечоев стали победителями соревнований. «Серебро» у Исмаила Цороева, Ислама Мусиева, Абдул-Рахима Эльмурзиева.

Тройки победителей замкнули Иризхан Баркинхоев, Акрам Осмиев, Амир Яндиев.

Тренируют юных спортсменов Саид Эльмурзиев, Зелимхан Арсаев, Муслим Картоев.