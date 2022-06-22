В селе Кантышево Ингушетии прошёл республиканский турнир по кикбоксингу среди юношей
В сельском поселении Кантышево прошёл республиканский турнир по кикбоксингу среди юношей 2008-2009 и 2010-2012 годов рождения, соревнования приурочили к 30-летию образования Республики Ингушетия.
Как сообщили в администрации Назрановского района, воспитанники Долаковской спортшколы стали победителями и призёрами данного турнира.
Так, Акиевы Адам и Дени, Магомед Баркинхоев, Ислам Балхаев, Малик Оздоев, Хизир Цечоев стали победителями соревнований. «Серебро» у Исмаила Цороева, Ислама Мусиева, Абдул-Рахима Эльмурзиева.
Тройки победителей замкнули Иризхан Баркинхоев, Акрам Осмиев, Амир Яндиев.
Тренируют юных спортсменов Саид Эльмурзиев, Зелимхан Арсаев, Муслим Картоев.