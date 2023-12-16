В селе Майское Пригородного района ночью загорелся торговый центр
В селе Майское Пригородного района ночью загорелся торговый центр «Башни», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.
Сообщение о возгорании по улице Тангиева поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону в 23:53 мск 15 декабря. Площадь пожара составила 690 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет, обстоятельства происшествия устанавливаются.
На тушение пожара привлекались 39 сотрудников чрезвычайного ведомства и 9 единиц техники.