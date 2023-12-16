Пожар

В селе Майское Пригородного района ночью загорелся торговый центр

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В селе Майское Пригородного района ночью загорелся торговый центр «Башни», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.

Сообщение о возгорании по улице Тангиева поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону в 23:53 мск 15 декабря. Площадь пожара составила 690 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет, обстоятельства происшествия устанавливаются.

На тушение пожара привлекались 39 сотрудников чрезвычайного ведомства и 9 единиц техники.

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