Профилактика терроризма

В селе Нестеровское Ингушетии провели мероприятие по противодействию терроризму и экстремизму

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В Доме культуры сельского поселения Нестеровское прошло мероприятие с молодёжью по противодействию терроризму и экстремизму.

Мероприятие началось с того, что ребятам был продемонстрирован видеоролик о правилах поведения при опасности террористического акта. Затем ветераны и сотрудники силовых ведомств поделились своим опытом работы в структурах и деятельности по противодействию терроризму, призвали молодых людей быть внимательными и рассудительными, не поддаваться идеологии насилия.

Отмечается, что особое внимание было уделено социальным сетям и другим интернет-ресурсам, в которых, сами того не подозревая, молодые люди могут стать добычей для вербовщиков.

«Взаимодействие общественных организаций и государственных органов играет очень важную роль в деле нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения, поэтому мероприятия подобного рода проводятся на регулярной основе», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района.

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