В селе Нестеровское Ингушетии провели открытое мероприятие «Национальные костюмы»

«Этим мероприятием мы хотим повысить уровень творческой активности учащихся, воспитать у них чувство уважения к своим обычаям, традициям и культуре», — подчеркнули организаторы акции.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, ребята познакомились с историей ингушского национального костюма, особенностями его внешнего вида. Дети с интересом слушали учителя и задавали вопросы. В частности, учащимся рассказали об орнаментах национального костюма, цветах ткани, искусстве пошива костюмов ингушей.

В завершение педагог напомнила участникам мероприятия, что нужно сохранять свою культуру и беречь наследие своего народа.