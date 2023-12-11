Мероприятие

В селе Нестеровское Ингушетии провели открытое мероприятие «Национальные костюмы»

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В третьей школе сельского поселения Нестеровское провели открытое краеведческое мероприятие по внеурочной деятельности на тему «Национальные костюмы ингушей».

«Этим мероприятием мы хотим повысить уровень творческой активности учащихся, воспитать у них чувство уважения к своим обычаям, традициям и культуре», — подчеркнули организаторы акции.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, ребята познакомились с историей ингушского национального костюма, особенностями его внешнего вида. Дети с интересом слушали учителя и задавали вопросы. В частности, учащимся рассказали об орнаментах национального костюма, цветах ткани, искусстве пошива костюмов ингушей.

В завершение педагог напомнила участникам мероприятия, что нужно сохранять свою культуру и беречь наследие своего народа.

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