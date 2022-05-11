В селе Нестеровское Ингушетии провели всероссийскую акцию «Сад памяти»

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в мероприятии приняли участие работники и учащиеся нестеровской первой школы.

По словам организаторов, цель акции — формирование исторической памяти у подрастающего поколения о победе народов страны над фашизмом в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия были высажены саженцы в честь героев ВОВ — уроженцев республики.