Акция

В селе Нестеровское Ингушетии провели всероссийскую акцию «Сад памяти»

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На территории Дома культуры сельского поселения Нестеровское прошла всероссийская акция «Сад памяти».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в мероприятии приняли участие работники и учащиеся нестеровской первой школы.

По словам организаторов, цель акции — формирование исторической памяти у подрастающего поколения о победе народов страны над фашизмом в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия были высажены саженцы в честь героев ВОВ — уроженцев республики.

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