В селе Нестеровское Ингушетии состоялся сход граждан по вопросам осенней призывной кампании

Как отметили в администрации Сунженского района, основной проблемой в настоящее время всё также является уклонение молодых людей от призыва и отношение молодежи призывного возраста к выполнению воинской обязанности в целом.

«Служба в армии — это гражданский долг каждого мужчины. Обязанность, прописанная в Конституции России. Для большинства призывников служба становится хоть и сложным, но очень полезным периодом жизни. Именно в воинской части можно обучиться полезной профессии, улучшить свою физическую форму, да и просто стать более дисциплинированным, собранным и внимательным», — подчеркнул глава района Иса Татиев.

По его словам, основной причиной уклонения призывников стали распространившиеся слухи об отправке срочников в зону СВО.

«В спецоперации участвуют контрактники, добровольцы и мобилизованные. Я сам несколько раз лично выезжал с гуманитарной помощью к месту дислокации наших военных, о том, что там участвуют срочники, и речи быть не может», — заявил Татиев.

Кроме того, руководитель района сообщил, что будет ходатайствовать перед Главой региона о введении мер поддержки отслуживших молодых людей.

«Собираюсь обсудить с Главой меры поддержки солдат срочной службы. Бесплатное образование, рабочие места, налоговая разгрузка — всё это непременно станет хорошим подспорьем для отслуживших молодых ребят», — сказал Татиев.

Также военный комиссар района Джимханов добавил, что Глава республики добился того, что призывников из Ингушетии отправят в ближайшие к региону субъекты страны, такие как Краснодарский, Ставропольский края и Ростовская область, где нет суровых погодных условий и нести службу будет намного легче.