В селе Новый Редант Ингушетии прошел конкурс рисунков на асфальте «Дети против террора»

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Работники Дома культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района провели конкурс рисунков на асфальте «Дети против террора», сообщила пресс-служба Дома народного творчества Ингушетии.

Активными участниками мероприятия, направленного на борьбу с идеологией экстремизма и терроризма, стали воспитанники кружка изобразительного искусства «Волшебный карандаш», который работает в сельском ДК.

Перед началом конкурса культорганизатор Ашат Хамхоева рассказала детям об угрозе, которую несут в себе такие негативные явления, как экстремизм и терроризм, а также предостерегла ребят от попадания в нежелательную среду.

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