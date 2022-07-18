В селе Новый Редант Ингушетии прошел конкурс рисунков на асфальте «Дети против террора»

Активными участниками мероприятия, направленного на борьбу с идеологией экстремизма и терроризма, стали воспитанники кружка изобразительного искусства «Волшебный карандаш», который работает в сельском ДК.

Перед началом конкурса культорганизатор Ашат Хамхоева рассказала детям об угрозе, которую несут в себе такие негативные явления, как экстремизм и терроризм, а также предостерегла ребят от попадания в нежелательную среду.