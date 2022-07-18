В селе Новый Редант Ингушетии прошел конкурс рисунков на асфальте «Дети против террора»
Работники Дома культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района провели конкурс рисунков на асфальте «Дети против террора», сообщила пресс-служба Дома народного творчества Ингушетии.
Активными участниками мероприятия, направленного на борьбу с идеологией экстремизма и терроризма, стали воспитанники кружка изобразительного искусства «Волшебный карандаш», который работает в сельском ДК.
Перед началом конкурса культорганизатор Ашат Хамхоева рассказала детям об угрозе, которую несут в себе такие негативные явления, как экстремизм и терроризм, а также предостерегла ребят от попадания в нежелательную среду.