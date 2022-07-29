В селе Новый Редант Ингушетии завершается модернизация почтового отделения по программе «Единой России»

«Строители уже заменили старые деревянные окна на пластиковые, ими проделан отдельный дверной проем, заменена входная дверь, произведена покраска стен и отделаны потолки. Ведется сборка мебели. Открытие обновленного здания почтового отделения планируется 1 августа», — сообщил газете «Ингушетия» заместитель секретаря регионального отделения партии по агитационно-пропагандистской работе, депутат Народного собрания республики Мустафа Цуров.

По его словам, почтовое отделение будет соответствовать современным стандартам обслуживания Почты России. Здесь также будут работать аптека и магазин. Жители смогут приобрести необходимые товары, воспользоваться социально значимыми услугами, не выезжая из поселка. Это очень удобно, особенно для людей старшего поколения.

Напомним, модернизация почтовых отделений проходит по всей стране в рамках Народной программы партии «Единая Россия», которая призвана провести модернизацию почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.