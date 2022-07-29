«Единая Россия»

В селе Новый Редант Ингушетии завершается модернизация почтового отделения по программе «Единой России»

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Работы по модернизации почтового отделения в рамках Народной программы партии «Единая Россия» в сельском поселении Новый Редант практически завершены.

«Строители уже заменили старые деревянные окна на пластиковые, ими проделан отдельный дверной проем, заменена входная дверь, произведена покраска стен и отделаны потолки. Ведется сборка мебели. Открытие обновленного здания почтового отделения планируется 1 августа», — сообщил газете «Ингушетия» заместитель секретаря регионального отделения партии по агитационно-пропагандистской работе, депутат Народного собрания республики Мустафа Цуров.

По его словам, почтовое отделение будет соответствовать современным стандартам обслуживания Почты России. Здесь также будут работать аптека и магазин. Жители смогут приобрести необходимые товары, воспользоваться социально значимыми услугами, не выезжая из поселка. Это очень удобно, особенно для людей старшего поколения.

Напомним, модернизация почтовых отделений проходит по всей стране в рамках Народной программы партии «Единая Россия», которая призвана провести модернизацию почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.

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