Новостройка

В селе Плиево Ингушетии к концу 2024 года откроется новая школа

0

В сельском поселении Плиево Назрановского района продолжается строительство школы на 720 мест, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

«Уже завершена подготовка котлована с устройством грунтовой подушки и фундаментной плиты, а также отстроено подвальное помещение. В настоящее время рабочие занимаются возведением железобетонных колон, наружной кладкой стен и монтажом лифтовой шахты», — рассказал собеседник издания.

По его словам, общая площадь образовательного учреждения 1,2 га. В школе предусмотрены столовая, актовый зал, гардеробная, предметные лаборатории, спортзал и стадион, учебные кабинеты, медицинский кабинет и многое другое.

Отмечается, что контрактная стоимость объекта более 514 млн рублей. Подрядчиком выступает компания «Евростройсервис-2010». Новое учебное заведение планируется сдать в эксплуатацию к концу следующего года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Госуниверситете Ингушетии откроется военно-учебный центр
Установлена личность нейтрализованного в Ингушетии пособника членов НВФ
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Берд-Юрт
Из Ингушетии в зону СВО отправят очередной гуманитарный груз
Уроженец Ингушетии стал победителем чемпионата мира по грэпплингу
Представители Ингушетии приняли участие в заседании Западно-Каспийского бассейнового округа
Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО
В Ингушетии пройдет межрегиональный турнир по вольной борьбе в честь Калоя Картоева
В Ингушетии по «Пушкинской карте» можно посетить 12 организаций культуры
Председатель парламента Ингушетии провел прием граждан
Махмуд-Али Калиматов встретился с Дмитрием Медведевым

Главное

Яндекс.Метрика

 