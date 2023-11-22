В селе Плиево Ингушетии к концу 2024 года откроется новая школа

«Уже завершена подготовка котлована с устройством грунтовой подушки и фундаментной плиты, а также отстроено подвальное помещение. В настоящее время рабочие занимаются возведением железобетонных колон, наружной кладкой стен и монтажом лифтовой шахты», — рассказал собеседник издания.

По его словам, общая площадь образовательного учреждения 1,2 га. В школе предусмотрены столовая, актовый зал, гардеробная, предметные лаборатории, спортзал и стадион, учебные кабинеты, медицинский кабинет и многое другое.

Отмечается, что контрактная стоимость объекта более 514 млн рублей. Подрядчиком выступает компания «Евростройсервис-2010». Новое учебное заведение планируется сдать в эксплуатацию к концу следующего года.