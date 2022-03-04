Профилактика терроризма

В селе Плиево Ингушетии провели беседу со старшеклассниками «Наш мир без терроризма»

0

В сельском поселении Плиево республики провели беседу со старшеклассниками «Наш мир без терроризма», сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.

Мероприятие в средней школе номер один было посвящено профилактике экстремизма и терроризма. Беседу провела худрук местного дома культуры Тамила Плиева. По ее словам, основное внимание было уделено формированию общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости к проявлениям экстремистской идеологии.

Основные цели, которые ставили перед собой организаторы мероприятия — это расширение кругозора молодежи об экстремизме и терроризме, формирование гражданской позиции у подрастающего поколения, выработка способности у школьников воспитывать в себе толерантное отношение друг к другу и умение жить в мире с другими людьми.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Госдумой принят законопроект о введении уголовной ответственности за дезинформацию о действиях ВС России
На территории пруда в Назрани появятся зона для игры в баскетбол и скейт-площадка
Рецидивист из Ингушетии получил 2 года колонии за хранение каннабиса и угон авто
Житель Ингушетии подозревается в пособничестве участникам НВФ
Российским сельхозпроизводителям предоставят кредитные каникулы
В Минобрнауки Ингушетии чествовали победителей и призеров турнира «Юный лучник»
Лучшие чтецы Ингушетии встретятся на муниципальных этапах конкурса «Живая классика»
В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка «Декоративно-прикладное искусство Дагестана»
Глава Ингушетии призвал жителей региона не поддаваться дезинформации
Двое жителей Ингушетии отправились на 8 лет в колонию за вооруженное нападение на почту с пострадавшим
Глава горсовета ингушской Сунжи досрочно покинул свой пост

Главное

Яндекс.Метрика

 