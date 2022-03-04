В селе Плиево Ингушетии провели беседу со старшеклассниками «Наш мир без терроризма»

Мероприятие в средней школе номер один было посвящено профилактике экстремизма и терроризма. Беседу провела худрук местного дома культуры Тамила Плиева. По ее словам, основное внимание было уделено формированию общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости к проявлениям экстремистской идеологии.

Основные цели, которые ставили перед собой организаторы мероприятия — это расширение кругозора молодежи об экстремизме и терроризме, формирование гражданской позиции у подрастающего поколения, выработка способности у школьников воспитывать в себе толерантное отношение друг к другу и умение жить в мире с другими людьми.