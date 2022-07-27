В селе Троицкое Ингушетии провели рейдовое мероприятие по точкам реализации бахчевых культур

Как сообщила пресс-служба администрации Сунженского района, в результате проведенного мероприятия все выявленные нарушения были направлены в Управление Роспотребнадзора по республике.

В свою очередь специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендовали гражданам не покупать арбузы и дыни на стихийных рынках, особенно у дороги, так как они легко впитывают токсины из воздуха. Не все торговые точки гарантируют покупателям качество продукта. Не у многих продавцов при себе имеется сертификат, разрешающий продавать товар.

Сезон арбузов приходится на середину августа. Специалисты рекомендуют покупать их, начиная с конца августа и до октября. Если же они раньше времени попали на прилавки, то это говорит о том, что там содержится большое количество нитратов. А это однозначно приведет к отравлению организма.