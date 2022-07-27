Рейд

В селе Троицкое Ингушетии провели рейдовое мероприятие по точкам реализации бахчевых культур

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Сотрудники Сунженской районной и местной администраций совместно с полицейскими провели рейды с целью выявления случаев незаконной торговли и нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при реализации сезонных фруктов в сельском поселении Троицкое.

Как сообщила пресс-служба администрации Сунженского района, в результате проведенного мероприятия все выявленные нарушения были направлены в Управление Роспотребнадзора по республике.

В свою очередь специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендовали гражданам не покупать арбузы и дыни на стихийных рынках, особенно у дороги, так как они легко впитывают токсины из воздуха. Не все торговые точки гарантируют покупателям качество продукта. Не у многих продавцов при себе имеется сертификат, разрешающий продавать товар.

Сезон арбузов приходится на середину августа. Специалисты рекомендуют покупать их, начиная с конца августа и до октября. Если же они раньше времени попали на прилавки, то это говорит о том, что там содержится большое количество нитратов. А это однозначно приведет к отравлению организма.

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