Водоснабжение

В селе Вознесенское Ингушетии построят новый водовод протяженностью более 4 км

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Для восстановления водоснабжение в сельском поселении Вознесенское Малгобекского района Ингушетии построят новый водовод, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«По поручению Главы Ингушетии здесь начаты работы по установке двух резервуаров на площадке сельского поселения Южное и двух резервуаров на высшей точке сельского поселения Вознесенское. Работы проводятся с помощью средств ОАО РН «Ингушнефть», входящего в «Центргеко Холдинг», — говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев вместе с вице-премьером Тимуром Фаттаховым выехали в Малгобекский район и проверили, как идет реконструкция системы водоснабжения.

«На сегодня проложено 1,3 км водопровода. Вскоре здесь появится новый водопровод протяженностью 4,09 км. Также для поднятия воды к резервуарам будут установлены насосы, смонтированы накопительные емкости и станции водоподъема», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате данных мероприятий питьевой водой будут обеспечены порядка 1,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии до конца 2022 года построят насосную станцию и водопровод в сельских поселениях Вознесенское и Аки-Юрт и модернизируют Альтиевский водозабор. На эти цели власти региона потратят свыше 400 млн рублей.

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