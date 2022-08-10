В селе Вознесенское Малгобекского района Ингушетии полностью ликвидируют дефицит воды

«В этом году будут установлены четыре резервуара накопителей воды с общим объёмом 400 кубов. Линия водоснабжения будет проходить от отдалённого села Южное до населенного пункта Вознесенское», — сказал представитель городской мэрии.

По его словам, трубопровод прокладывают для полной ликвидации дефицита питьевой воды для жителей Вознесенского, а также больницы и двух школ.

Как пояснил нашему изданию руководитель администрации Мусса Галаев, новая водолиния обеспечит населенный пункт бесперебойным водоснабжением на много лет вперёд.

«Безусловно, это благо является одним из слагаемых качеств жизни жителей Вознесенского. И в скором времени вознесеновцы навсегда забудут о тех неудобствах, которые испытывали с нехваткой воды», — отметил Галаев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что на реализацию федерального проекта «Чистая вода» с 2019 по 2024 год в республике предусмотрено финансирование в размере более 852 млн руб.

В рамках указанной программы с 2019 года в республике введено в эксплуатацию 8 объектов водоснабжения. Кроме того, в 2022 году уже завершилось строительство насосной станции и водопровода для обеспечения чистой питьевой водой жителей сельского поселения Аки-Юрт, а также продолжается модернизация Альтиевского водозабора.

Из-за большого износа разводящих сетей водоснабжения потеря воды при добыче и транспортировке составляет свыше 30% от общего объема. Это приводит к тому, что в летний период от перебоев в водоснабжении страдают отдаленные сельские поселения, в том числе Малгобекского района.