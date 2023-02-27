Карате

В селе Яндаре Ингушетии прошел республиканский турнир по всетилевому карате

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В спортшколе «Чемпион» сельского поселения Яндаре провели открытый республиканский турнир по всестилевому карате, посвященный памяти Нальгиева Ахмеда Илезовича.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, призовые места на этих состязаниях заняли: «золото» — Латыров Султан-Бек, Накастхоев Мухаммед, «серебро» — Шаухалов Мухаммед-Амин, Шаухалов Илез.

Администрация спортивной школы выразила благодарность тренеру Шаухалову Абдул-Азиту за подготовку и проведение турнира на высоком организационном уровне.

 

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