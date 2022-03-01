Профилактика наркомании

В селе Яндаре Ингушетии провели антинаркотическое мероприятие

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Антитеррористической комиссией Назрановского района было проведено профилактическое мероприятие среди воспитанников спортивной школы «Чемпион» сельского поселения Яндаре.

В мероприятии, сообщили газете «Ингушетия», приняли участие представители местной администрации Тагир Лолохоев и Магомед Кодзоев, начальник управления по физической культуре и спорту Назрановского района Дауд Хашагульгов и его заместитель Магомед Торшхоев, участковый Ахмед Часыгов.

По словам организаторов, профилактическая беседа с молодёжью была плодотворной. На мероприятии затронули особо острые вопросы, стоящие перед подрастающим поколением.

Поднимались и такие темы, как: человек как целостная личность, состоящая из различных сфер; причины, приводящие людей к употреблению психоактивных веществ; зависимость от наркотиков как комплексное заболевание, приводящее к негативным последствиям во всех сферах жизни; личная ответственность за свой выбор и жизнь.

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