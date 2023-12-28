В селе Южное Ингушетии продолжается строительство новой школы в рамках нацпроекта «Образование»

По словам начальника управления образования по г. Малгобеку и Малгобекскому району, строительство новой школы позволит закрыть вопрос с дефицитом посадочных мест в селе.

«В настоящее время в сельском поселении Южное функционирует одна школа в приспособленном здании на 120 посадочных мест, построенная в 1985 году. При этом в школе обучаются 266 детей, поэтому в образовательной организации ведется двухсменный режим обучения. Строительство новой школы позволит полностью закрыть вопрос с дефицитом мест в селе и перейти на односменный режим обучения», — рассказала газете «Ингушетия» Амина Богатырева.

Отмечается, что согласно проекту здание школы трехэтажное. В нем будут расположены блок начальной школы, блок учебных и лабораторных помещений, столовая, актовый зал, блок спортивных сооружений и медицинских помещений.

На территории школы будут сформированы функциональные зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная и отдыха.

Строители сообщили, что общая готовность объекта на 20 декабря текущего года составляет 30%. Сейчас ведутся работы по установке кровли, облицовке стен, прокладке электрического освещения, возведению фундамента под ограждение.