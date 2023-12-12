Нацпроекты

В селе Южное Ингушетии в начале 2024 года введут в строй новый ФАП

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В отдаленном селе Южное Малгобекского района в начале 2024 года введут в строй новый ФАП на 20 посещений в смену, который строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов считает, что значение новой амбулатории для сельчан сложно переоценить. Здесь предусмотрены процедурная, кабинеты фельдшера и акушера, стационарные палаты, УЗИ-оборудование и многое другое.

Старое здание фельдшерско-акушерского пункта находилось в приспособленном помещении при администрации сельского поселения, там не хватало процедурных кабинетов, медперсонал работал в стесненных условиях.

«Теперь жителям отдаленного села, а их здесь проживает порядка 1,5 тыс. человек, не придется ездить за первичной медпомощью в райцентр. Для них это долгожданное событие», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

На возведение здания, где предусмотрены 20 помещений, направлено более 12 млн рублей.

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