В селе Южное Ингушетии в начале 2024 года введут в строй новый ФАП

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов считает, что значение новой амбулатории для сельчан сложно переоценить. Здесь предусмотрены процедурная, кабинеты фельдшера и акушера, стационарные палаты, УЗИ-оборудование и многое другое.

Старое здание фельдшерско-акушерского пункта находилось в приспособленном помещении при администрации сельского поселения, там не хватало процедурных кабинетов, медперсонал работал в стесненных условиях.

«Теперь жителям отдаленного села, а их здесь проживает порядка 1,5 тыс. человек, не придется ездить за первичной медпомощью в райцентр. Для них это долгожданное событие», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

На возведение здания, где предусмотрены 20 помещений, направлено более 12 млн рублей.