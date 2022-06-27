​В селе Зязиков-Юрт Ингушетии День молодежи отметили концертом и флешмобом «Большое сердце»

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В Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района прошел праздничный концерт, посвященный Дню молодёжи России, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В праздничном концерте приняли участие звезды ингушской эстрады Бэлла Базоркина, Хава Евлоева, Магомед Балаев, Амир Пугоев, Зелимхан Барханоев, Шамиль Гарданов, а также солисты КДЦ Малгобекского района Амина Матеева, Зульфия Долакова и Микаил Мамилов.

Подарком к празднику для тех, кто пришел на концерт, стали выступления любимца молодежи — актёра, заслуженного деятеля культуры Ингушетии Мухажира Долакова, а также молодой поэтессы Лидии Кузьговой, представительницы студии художественного слова «Выдох» ДК с. п. Зязиков-Юрт.

Блестящим финалом программы стала патриотическая композиция «Встанем» в исполнении Магомеда Балаева. Зрители один за другим поднимались со своих мест, демонстрируя, что сила народа в единстве и поддержке друг друга.

Программа была подготовлена Культурно-досуговым центром Малгобекского района, в роли конферансье выступили поэтесса Тамара Чаниева и деятель культуры Альберт Пугоев.

В этот же день во дворе ДК состоялся оригинальный флешмоб «Большое сердце», приуроченный ко Дню молодёжи России. Молодые люди выстроились в форме сердца, держа над собой цвета российского, а затем и ингушского флагов. Целью флешмоба было показать представителей молодежи как одну сильную и дружную команду.

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