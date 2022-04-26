Муниципалитет

В сельском поселении Алхасты Ингушетии благоустроят мини-футбольное поле

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На выбор жителей Сунженского района, достигших 14-летнего возраста, вынесены два дизайн-проекта благоустройства общественной территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, территория мини-футбольного поля в сельском поселении Алхасты для благоустройства в 2023 году была отобрана по итогам рейтингового онлайн-голосования.

В настоящее время голосование по проектам спортивного объекта доступно на общероссийской платформе 6.gorodsreda. ru. Зайти на нее можно через портал Госуслуги, мобильное приложение или через официальный сайт sunja-ri. ru.

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