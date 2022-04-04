Футбол

В сельском поселении Экажево Ингушетии прошёл турнир по мини-футболу

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В сельском поселении Экажево прошёл турнир по мини-футболу, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.

Команды-победительницы получили кубки, лучших игроков удостоили денежными призами. Награды вручал спонсор турнира — министр по делам национальностей и связям с общественностью Ингушетии Ваха Беков. Всего в соревнованиях участвовали 8 сельских команд.

Почётными гостями турнира стали депутат Народного собрания республики Абукар Дзортов, представители регионального отделения партии «Единая Россия», депутаты Экажевского сельского совета.

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