В сельском поселении Экажево Ингушетии прошёл турнир по мини-футболу

Команды-победительницы получили кубки, лучших игроков удостоили денежными призами. Награды вручал спонсор турнира — министр по делам национальностей и связям с общественностью Ингушетии Ваха Беков. Всего в соревнованиях участвовали 8 сельских команд.

Почётными гостями турнира стали депутат Народного собрания республики Абукар Дзортов, представители регионального отделения партии «Единая Россия», депутаты Экажевского сельского совета.