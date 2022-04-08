В сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии провели антинаркотическую акцию

«Успешное будущее, реализация в профессии и создание крепкой семьи — это главные цели, к которым стремится современная молодежь. К сожалению, иногда на жизненном пути девушек и юношей возникает серьезная преграда в виде наркотической зависимости. Человек перестает контролировать действия, меняется его сознание и деформируется восприятие окружающего мира. Это серьезная проблема, с которой очень трудно бороться. Наркомания — это болезнь. Она губит жизни и приносит только страдания», — подчеркнули организаторы акции.

Отмечалось, что употребление наркотиков ведет к увеличению преступлений. В основном они связаны с финансовыми трудностями наркоманов, толкающих их на поиск средств для приобретения очередной дозы наркотика.

Беседу с представителями подрастающего поколения провела художественный руководитель местного Дома культуры Зарета Шанхоева.