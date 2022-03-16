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В сельском поселении Кантышево Ингушетии продолжается строительство новой участковой больницы

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В сельском поселении Кантышево Назрановского района продолжается строительство новой участковой больницы на 60 коек в рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».

И. о. министра здравоохранения Магомед-Башир Балаев отметил, что данное лечебное учреждение терапевтическое и строится в связи с необходимостью в населённом пункте новой больницы. Медицинское учреждение, по словам чиновника, будет отвечать всем современным требованиям с улучшенной материально-технической базой.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2023 году.

Напомним, что модернизация первичного звена здравоохранения реализуется во исполнение перечня поручений Президента РФ Владимира Путина.

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