В сельском поселении Кантышево Ингушетии продолжается строительство новой участковой больницы

И. о. министра здравоохранения Магомед-Башир Балаев отметил, что данное лечебное учреждение терапевтическое и строится в связи с необходимостью в населённом пункте новой больницы. Медицинское учреждение, по словам чиновника, будет отвечать всем современным требованиям с улучшенной материально-технической базой.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2023 году.

Напомним, что модернизация первичного звена здравоохранения реализуется во исполнение перечня поручений Президента РФ Владимира Путина.