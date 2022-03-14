Субботник

В сельском поселении Кантышево Ингушетии провели масштабный субботник

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В сельском поселении Кантышево провели третий из десяти запланированных субботников в рамках общереспубликанской декады, приуроченной к 30-летию Ингушетии.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, представители сельских властей и добровольцы в ходе экологической акции собрали более ста мешков мусора.

Очередной субботник по улучшению экологического состояния этого населённого пункта будет проведён 19 марта текущего года.

Напомним, экологическая декада организована Комитетом по делам молодежи и Министерством природных ресурсов и экологии региона и включает в себя 10 субботников.

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