Энергоснабжение

В сельском поселении Плиево Ингушетии на три часа отключат свет

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В сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии во вторник, с 10 до 13 часов, частично отключат свет из-за плановых ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Будьте бдительны, следите за электрическими приборами, призвали жителей в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурная диспетчерская служба города Назрань 8 (8732) 22-11-09.

Единая дежурная диспетчерская служба Назрановского района 8 (8732) 22-11-07.

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