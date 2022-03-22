В сельском поселении Плиево Ингушетии на три часа отключат свет
В сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии во вторник, с 10 до 13 часов, частично отключат свет из-за плановых ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».
Будьте бдительны, следите за электрическими приборами, призвали жителей в чрезвычайном ведомстве.
Единая дежурная диспетчерская служба города Назрань 8 (8732) 22-11-09.
Единая дежурная диспетчерская служба Назрановского района 8 (8732) 22-11-07.