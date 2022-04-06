В сельском поселении Плиево провели конкурс на лучший рисунок «Моя Ингушетия»

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В рамках мероприятий, предшествующих празднованию 30-летия Республики Ингушетия, в доме культуры сельского поселения Плиево совместно с местной школой № 1 провели конкурс на лучший рисунок «Моя Ингушетия».
 

Как сообщили в администрации Назрановского района, в мероприятии приняли участие учащиеся 9-ых классов. Авторы лучших рисунков были отмечены грамотами.

Конкурс проводился в целях воспитания чувства любви к Родине, к своей республике и своему народу посредством лучших образцов художественного творчества, развития творческих способностей у детей и молодежи, выявления и поддержки одаренных в области изобразительного искусства детей, воспитания любви к отечественной истории и родной культуре.

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