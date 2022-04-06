В сельском поселении Плиево провели конкурс на лучший рисунок «Моя Ингушетия»

Как сообщили в администрации Назрановского района, в мероприятии приняли участие учащиеся 9-ых классов. Авторы лучших рисунков были отмечены грамотами.

Конкурс проводился в целях воспитания чувства любви к Родине, к своей республике и своему народу посредством лучших образцов художественного творчества, развития творческих способностей у детей и молодежи, выявления и поддержки одаренных в области изобразительного искусства детей, воспитания любви к отечественной истории и родной культуре.