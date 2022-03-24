В сельском поселении Сагопши Ингушетии прошел республиканский семинар-практикум «Мы против террора!»

Участниками мероприятия стали работники культуры, а главными действующими лицами — школьники. Семинар-практикум проходил в рамках Всероссийского межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». В работе семинара принимали участие директор и художественный руководитель РДНТ Алаудин Эсмурзиев и Эсет Абдурзакова.

Организаторы семинара-практикума ставили перед собой задачу показать школьникам сущность терроризма, его типы и цели, снабдить ребят необходимыми знаниями для формирования сознания и гражданской позиции, не приемлющих насилие, а также для воспитания толерантности, отвергающей любые проявления межнациональной нетерпимости.

На мероприятии была представлена цельная ретроспектива терроризма в России, охватывающая период с начала прошлого века, когда в 1902-1907 гг. террористами в России было осуществлено около 5,5 тысячи террористических актов, и до наших дней. Вспомнили драматические события с захватом боевиками зрителей и актеров популярного мюзикла «Норд-Ост», захват заложников в школе № 1 г. Беслана, террористические атаки в июне 2004 года в Ингушетии. Рассказ об этих и других чудовищных преступлениях терроризма сопровождался слайдами и сценическими постановками, возвращающими зрителей к кровавым событиям прошлого.

«Действительность порой бывает жестокой, вырывая из наших сердец самых дорогих и близких нам людей. Время летит быстро, но не проходит боль, горечь утраты близких и родных. Мы должны помнить каждого из погибших вне зависимости от того, были ли они сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими против которых был направлен главный удар, или простыми гражданами», — звучало со сцены.

Школьникам рассказали и о тех наших земляках, которые геройски пали в схватке с террористами, и о героях, которые живут среди нас.

«Сегодня от нас, от всего общества в целом зависит, какую личность мы воспитаем. Мы ответственны за то, чтобы наши дети, переступая порог большого жизненного пути, несли в себе высокую мораль, этику, нравственность и гражданско-патриотические чувства», — отметили организаторы мероприятия.