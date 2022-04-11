В сельском поселении Сурхахи Ингушетии продолжается строительство новой школы на 720 мест

Строительство школы было начато в декабре прошлого года. Уже возведён трёхэтажный железобетонный каркас. Рабочие приступили к кладке наружных стен, внутренних перегородок.

На объекте задействовано 50 человек, которые трудятся в две смены.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Управлении капитального строительства региона, проектом предусмотрено обустройство стадиона, игровых оборудованных площадок, зоны отдыха, волейбольной и баскетбольной площадок.

Напомним, 20 школ на 11 тысяч 268 ученических мест планируется в Ингушетии построить в ближайшие три года в рамках нацпроекта «Образование».