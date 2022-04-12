В сельском поселении Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс по национальному танцу
В сельском поселении Яндаре Назрановского района в рамках Всероссийского межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс «Тонкости национального танца ингушей», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Провел мероприятие с учащимися сельской школы № 1 хореограф местного ДК Ахлан Арчаков. Он продемонстрировал ребятам классический ингушский танец и рассказал о значении каждого движения.
Ребята во время мастер-класса открыли для себя много нового и интересного. Их приобщение к философии, грации и пластике национального танца предполагало и возможность самим попробовать себя на сцене. Многие школьники с удовольствием воспользовались такой возможностью под началом профессионального хореографа.
«Хореографическое искусство — это неиссякаемый источник художественной культуры ингушского народа. Это дух народа, его этикет и нравственность. Танцы всегда способствовали физическому и духовному совершенствованию людей, их эстетическому и нравственному воспитанию, развитию чувства красоты, доброты и гордости. Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение хорошо осознавало это», — рассказал газете «Ингушетия» Ахлан Арчаков.