В сельском поселении Зязиков-Юрт Ингушетии состоялся конкурс юных чтецов

В конкурсе приняли участие 16 школьников из сельских поселений Зязиков-Юрт, Нижние Ачалуки и Новый Редант.

Почётным гостем мероприятия стал народный поэт Абдулхамид Барахоев, который похвалил детей за активность, пожелал им удачи, а затем по просьбе собравшихся прочитал свои стихи.

«Всех участников оценивали по двум критериям: знание текста и выразительность чтения, — рассказала директор ДК Тамара Чаниева. — К жюри, в состав которого вошли актер, заслуженный работник культуры Ингушетии Мухажир Долаков и молодая поэтесса, дипломант Всероссийского видеоконкурса «Читаем Есенина» Лидия Кузьгова, у организаторов было лишь одно пожелание: судить справедливо».

В итоге первые места заняли Мадина Илиева и Илез Тебоев, которым вручили специальные призы, а все участники получили подарки.