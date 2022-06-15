Конкурс

В сельском поселении Зязиков-Юрт Ингушетии состоялся конкурс юных чтецов

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В Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт состоялся конкурс юных чтецов «О Родине стихами говорим», приуроченный ко Дню России, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В конкурсе приняли участие 16 школьников из сельских поселений Зязиков-Юрт, Нижние Ачалуки и Новый Редант.

Почётным гостем мероприятия стал народный поэт Абдулхамид Барахоев, который похвалил детей за активность, пожелал им удачи, а затем по просьбе собравшихся прочитал свои стихи.

«Всех участников оценивали по двум критериям: знание текста и выразительность чтения, — рассказала директор ДК Тамара Чаниева. — К жюри, в состав которого вошли актер, заслуженный работник культуры Ингушетии Мухажир Долаков и молодая поэтесса, дипломант Всероссийского видеоконкурса «Читаем Есенина» Лидия Кузьгова, у организаторов было лишь одно пожелание: судить справедливо».

В итоге первые места заняли Мадина Илиева и Илез Тебоев, которым вручили специальные призы, а все участники получили подарки.

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