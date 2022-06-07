В Северной Осетии впервые пройдет медиафорум «PRO Кавказ»

С 28 июня по 1 июля во Владикавказе на мероприятиях форума будут собираться журналисты и другие работники редакций СМИ субъектов СКФО, работники сетевых изданий, блогеры, специалисты пресс-служб органов власти и других организаций.

Специальными гостями «PRO Кавказ» станут известные российские эксперты: телевизионный журналист и телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов, главный редактор портала Russia Веуопd Всеволод

Пуля, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова и другие.

В рамках форума отдельно учреждена номинация «Кавказ. Ломая стереотипы», посвященная формированию образа горного края как динамично развивающегося региона, источника позитивной информационной повестки. В ней могут принимать участие журналисты со всего СКФО по любой теме социально-экономической отрасли, затрагивающей разные стороны общественно-политической жизни региона и позиционирование Северного Кавказа как зоны мира, безопасности, развития, добрососедства, мультикультуры.

Победителям конкурса в номинации вручается по три денежные премии: первое место — 50 тыс. рублей; второе место — 30 тыс. рублей; третье место — 15 тыс. рублей, а также фирменные статуэтки. Более подробная информация размещена на официальном сайте комитета по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии.