В сфере незаконного оборота товаров в Ингушетии за 2020 год выявлено 70 преступлений
МВД по региону на постоянной основе проводятся проверочные мероприятия для пресечения фактов незаконного оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке. Итогами данной работы за 2022 год стало выявление около 70 преступлений. Задокументирована преступная деятельность 59 лиц, в суды направлено 69 уголовных дел.
Об этом было сообщено на заседании республиканской комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина.
Отмечалось, что территориальным органом Росздравнадзора в рамках контроля на базе передвижной лаборатории с применением неразрушающего экспресс-метода проведены экспертизы по контролю качества лекарственных препаратов. Препаратов, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено. Также проверена деятельность лечебных учреждений, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
В рамках надзора за маркировкой табачной продукции управлением Роспотребнадзора по республике совместно с представителями МВД и управления ФНС проведены рейды по 8 объектам торговли, выявлен одно нарушение, составлен протокол и вынесено постановление о привлечении виновного лица к административной ответственности.
Контроль качества пищевой продукции ведет Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. Особое внимание сосредоточено на качестве продукции, поставляемой в социальные учреждения. В ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с отсутствием электронных ветеринарных сопроводительных документов, несоответствием данных в товаросопроводительных документах и другие. Виновные лица привлечены к административной ответственности.
«Нелегальный оборот продукции — не только угроза экономике, которая ведет к ощутимым потерям бюджета, но и угроза здоровью и благополучию населения, ведь это отрицательно сказывается на качестве продукции. Здесь необходим жесткий контроль со стороны всех компетентных органов», — подчеркнул Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.