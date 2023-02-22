В сфере незаконного оборота товаров в Ингушетии за 2020 год выявлено 70 преступлений

Об этом было сообщено на заседании республиканской комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством премьер-министра Ингушетии Владимира Сластенина.

Отмечалось, что территориальным органом Росздравнадзора в рамках контроля на базе передвижной лаборатории с применением неразрушающего экспресс-метода проведены экспертизы по контролю качества лекарственных препаратов. Препаратов, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено. Также проверена деятельность лечебных учреждений, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В рамках надзора за маркировкой табачной продукции управлением Роспотребнадзора по республике совместно с представителями МВД и управления ФНС проведены рейды по 8 объектам торговли, выявлен одно нарушение, составлен протокол и вынесено постановление о привлечении виновного лица к административной ответственности.

Контроль качества пищевой продукции ведет Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. Особое внимание сосредоточено на качестве продукции, поставляемой в социальные учреждения. В ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с отсутствием электронных ветеринарных сопроводительных документов, несоответствием данных в товаросопроводительных документах и другие. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

«Нелегальный оборот продукции — не только угроза экономике, которая ведет к ощутимым потерям бюджета, но и угроза здоровью и благополучию населения, ведь это отрицательно сказывается на качестве продукции. Здесь необходим жесткий контроль со стороны всех компетентных органов», — подчеркнул Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.