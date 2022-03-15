В шести школах Малгобека отремонтируют спортзалы и закупят инвентарь

«В шести городских школах планируется создание условий для занятий физической культурой и спортом в рамках нацпроекта «Образование». В СОШ № 5 будут проведены ремонтные работы в спортивном зале, в общеобразовательных организациях №№ 11, 13 и 16 планируется строительство спортплощадки. Для создания спортивных клубов в школах №№ 2, 16, 6 и 13 приобретут инвентарь для занятий по шахматам, волейболу, баскетболу, гимнастике», — говорится в сообщении.

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю занимающихся спортом россиян до 70%. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна за 10 лет вырасти до 70%, говорится в тексте указа Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».