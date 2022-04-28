В школах Ингушетии проводятся мероприятия в рамках Единой недели иммунизации

Как сообщили газете «Ингушетия» в управлении Роспотребнадзора по республике, акции посвящены важности иммунизации, в том числе и вакцинации против коронавируса. Организованы теле- и радиовыступления, горячая линия для предоставления консультативных услуг по вопросам иммунизации.

Единая неделя иммунизации направлена на повышение уровня информированности населения, общественности и органов, принимающих управленческие решения в сфере охраны здоровья, о праве каждого ребенка на защиту против инфекционных болезней, о преимуществах иммунизации, как самого эффективного средства профилактики инфекционных заболеваний.

Эти мероприятия направлены на формирование у людей понимания, что сделать прививку — это защититься самим и защитить окружающих. Успехи в вакцинопрофилактике инфекционных болезней опираются на заинтересованность каждого человека в обеспечении всеобщего блага.

Отмечается, что благодаря иммунопрофилактике в течение жизни одного поколения были ликвидированы или сведены к минимуму более десятка тяжелых инфекций.