В школах Ингушетии собрали почти 5 тонн макулатуры

«В акции приняли участие несколько образовательных учреждений: первая и третья школы сельского поселения Плиево, первая и четвертая села Кантышево, первая школа сельского поселения Сурхахи, вторая и четвертая школы городов Малгобека и Назрани», — рассказал собеседник.

По его словам, более 880 участников собрали 4937 кг макулатуры.

Отмечается, что масштабная акция началась 10 октября под эгидой общественного экологического движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология».