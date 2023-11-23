В школах Ингушетии собрали почти 5 тонн макулатуры
В школах республики собрали около 5 тонн макулатуры в рамках всероссийской акции «БумБатл», сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.
«В акции приняли участие несколько образовательных учреждений: первая и третья школы сельского поселения Плиево, первая и четвертая села Кантышево, первая школа сельского поселения Сурхахи, вторая и четвертая школы городов Малгобека и Назрани», — рассказал собеседник.
По его словам, более 880 участников собрали 4937 кг макулатуры.
Отмечается, что масштабная акция началась 10 октября под эгидой общественного экологического движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология».