Акция

В школах Ингушетии собрали почти 5 тонн макулатуры

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В школах республики собрали около 5 тонн макулатуры в рамках всероссийской акции «БумБатл», сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.

«В акции приняли участие несколько образовательных учреждений: первая и третья школы сельского поселения Плиево, первая и четвертая села Кантышево, первая школа сельского поселения Сурхахи, вторая и четвертая школы городов Малгобека и Назрани», — рассказал собеседник.

По его словам, более 880 участников собрали 4937 кг макулатуры.

Отмечается, что масштабная акция началась 10 октября под эгидой общественного экологического движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология».

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