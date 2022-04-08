В школах Ингушетии стартовала патриотическая акция к 77-летию Победы в ВОВ

«Экскурсовод мемориального комплекса Аза Аушева побывала сегодня в гостях у восьмиклассников Назрановской школы-интерната № 1. Она рассказала ребятам о подвигах героических сынов и дочерей Ингушетии, которые внесли достойный вклад в Победу над немецким нацизмом. Мероприятие проходило в рамках патриотической акции, посвященной 77-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

По словам Азы Аушевой, подрастающее поколение должно знать, что с первых дней войны ушли на фронт добровольцами тысячи бойцов из Ингушетии.

Свою лекцию для школьников сотрудница Мемориального комплекса жертвам политических репрессий сопроводила тематической видеопрезентацией.