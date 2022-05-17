В школах Назрановского района Ингушетии проходят классные часы, посвященные выбору территорий для благоустройства

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В школах Назрановского района проходят классные часы, посвященные голосованию в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Начальник отдела градостроительства и ЖКХ администрации района Апти Котиков знакомит ребят с информацией о рейтинговом голосовании. По его словам, наравне со взрослыми принять участие в голосовании могут и школьники, достигшие 14 лет.

Напомним, голосованию в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается и будет проходить до 30 мая текущего года.

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