В школах Назрановского района Ингушетии проходят классные часы, посвященные выбору территорий для благоустройства
В школах Назрановского района проходят классные часы, посвященные голосованию в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Начальник отдела градостроительства и ЖКХ администрации района Апти Котиков знакомит ребят с информацией о рейтинговом голосовании. По его словам, наравне со взрослыми принять участие в голосовании могут и школьники, достигшие 14 лет.
Напомним, голосованию в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается и будет проходить до 30 мая текущего года.